Dua Lipa na premiéře filmu Barbie odhalila téměř vše. Její prsa vypadají strašně, shodují se lidé

Dua Lipa Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Film Barbie se dočkal už několika premiér napříč několika kontinenty, ale teprve teď došlo na premiérové promítání v Los Angeles. V prostorách Shrine Auditorium and Expo Hall se sešla řada hvězd nejen filmového, ale i hudebního nebe. Hlavní hvězdou večera byla pochopitelně představitelka hlavní ženské role Margot Robbie (33), britský Daily Mail to ovšem zřejmě viděl jinak a píše, že ji zastínila zpěvačka Dua Lipa (27). S tím ovšem většina čtenářů zásadně nesouhlasí.

Zatímco Margot se nechala stylizovat do ikonické panenky Barbie vyráběné před šedesáti lety známé pod názvem Solo in the Spotlight, Dua se představila na růžovém koberci ve třpytivých, ale zároveň zcela průsvitných šatech. Přestože zpěvačku bylo nemožné přehlédnout, většina lidí se shoduje, že vzhled Margot byl daleko víc na úrovni, než tomu bylo u anglické hudební hvězdy albánského původu.

„Nikdy nezastíní Margot,“ zněl jeden z mírných komentářů. „Méně není vždy více bez ohledu na to, jak atraktivní jste, nebo jak si myslíte, že jste,“ píše další, zatímco jiní čtenáři si vůbec nebrali servítky: „Nechápu fascinaci Duou. Její prsa vypadají strašně,“ či „Zoufalá Dua opět útočí."

„Margot vypadá mnohem elegantněji a lépe a je to skvělá talentovaná herečka,“ myslí si další čtenář, s čímž souhlasí i jiný: „Ale prosím vás... Jak by někdy mohla zastínit Margot Robbie. Ani zdaleka není stejná liga. Ale abych byl spravedlivý, jen málo z nás je.“ ■