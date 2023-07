Nemůžu vypadat jako pytel něčeho: Linda Finková se pustila do hubnutí, promluvila i o pracovních změnách

Linda Finková se pustila do hubnutí, promluvila i o pracovních změnách Super.cz

Zajímala nás změna ve trojici, s níž Linda vystupuje. Původní sestava se jmenovala Trojhlavá saň a s Lindou v ní byly moderátorky Vlaďka Pirichová a Aneta Christovová. Součástí Sirén je vedle ní Jitka Asterová (63) a Sandra Pogodová (48). Došlo snad mezi dámami k rozkolu?

"Žádný problém tam není, s holkama z Trojhlavé saně už nám vyšla druhá knížka, a se Sirénami jezdíme, protože jsme před rokem dovysílaly v rádiu. Máme za sebou už asi osmdesát představení a je to fajn. K žádné hádce nedošlo, jen s těmi prvními nevystupujeme. Sice jsme dřív vystupovaly, ale tak jednou za rok, bylo to spíš pro radost, zato se Sirénami to drtíme a je to ještě větší radost," vysvětlovala Linda.

Probrali jsme i to, jakou plánuje dovolenou. Dcera Viktorka už je dospělá, dostudovala, je z ní inženýrka, pracuje a bydlí a má partnera. "Se svým klukem jede někam do Itálie. A my s Matyášem a mým partnerem Milanem pojedeme do Turecka," prozradila Linda, která před létem začala hubnout i do plavek.

"Sice to vypadá, že na to kašlu, ale hubnutí probíhá, i když pozvolna, protože si chci užívat života a nechci se nějak drtit. Ale jsem zpěvačka a ženská a nemůžu vypadat jako pytel něčeho. Tak do sebe necpu chleba a přílohy, dneska proběhlo jen kuře se zeleninou. A mám ten svůj bedminton," vypočítala. ■