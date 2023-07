Doktorka Cajthamlová z Jste to, co jíte radikálně změnila image na doporučení kriminálky: Šokovala i novým pohledem na obezitu

Kateřina Cajthamlová vysvětlila změnu image a uvedla nové informace o obezitě. Super.cz

Na první pohled ji nepoznáte. Doktorka, kterou proslavil pořad Jste to, co jíte, odložila brýle a stala se z ní blondýnka. Nebylo to ale kvůli tomu, že ji obtěžovala popularita. "Kvůli podvodným serverům, které zneužily moji osobu, mi to doporučila hospodářská kriminálka," řekla Super.cz Kateřina Cajthamlová.

"Ruské servery zneužívají řadu mediálně známých lidí k propagaci různých nesmyslů. Totéž se stalo i mně a pokusila jsem se to zažalovat jako zneužití mé osoby k podvodnému účelu. Bylo mi doporučeno změnit image, protože je velice obtížné zaručit, aby ty servery nenalákaly lidi na hlouposti. Dělají to totiž tak, že dají fotku ze současnosti, napíší, že jste jedla nějaké jejich blbiny, a pak dají fotku dvacet let starou," vysvětlovala.

"Vzhledem k tomu, že jsem nikdy neměla žluté vlasy, bude jasné, že tohle nepůjde použít," vysvětlovala. Odložila i brýle, ale to bylo díky tomu, že má za sebou operaci šedého zákalu. Vyřešit podvody takových serverů se podle jejích slov v podstatě nedá. "Na kriminálce mi řekli, jestli mám značku na svoje jméno a fotku, ale protože nemám, je to složité ochránit. A i kdybych měla značku zaregistrovanou v Česku, mezinárodně by to stejně bylo právně složité," dodala Cajthamlová, kterou prý teď lidé poznávají jen podle hlasu.

Pobavili jsme se samozřejmě i o jídle. A v tom nás Cajthamlová, která se stále této oblasti s kolegy věnuje, také překvapila. "To, jak vypadáme a jak jsme zdraví, je velmi málo ovlivnitelné tím, co jíme. Ovlivňuje to naše genetika, hormonální hladina, psychogenní stres a to, jak se hýbeme. Strava stojí až na konci," řekla nám.

Znamená to tedy, že tvrzení, že strava je sedmdesát procent, není pravda? "Názory se velmi liší. Existuje tři sta genů, které určují vaše metabolické a další děje. Pokud máte ty správné geny štíhlosti, můžete jíst, co chcete, a neztloustnete. Bohužel nevíme, a to je důvod toho, že máme obezitu jako epidemii, příčinu, preventivní opatření a jednoznačně nevíme, jak efektivně léčit. Kdybychom to věděli, tak už není epidemie obezity," prozradila.

"Obezita je pediatry považována za vrozenou dispozici, která se kotví zhruba v prvním tisíci dnů po splynutí vajíčka a spermie. Tedy zhruba do dvou let věku dítěte. Pak se to může jen lehounce opravit výchovou do pěti let a trošku doopravit ve fázi exponenciálního růstu. U dospělých zatím nevíme, co s tím," uzavřela. ■