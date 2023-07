I po šedesátce dokáže pěkně provokovat. Bára Basiková ukázala v mokré bílé košili své vnady. Fanoušci šílí

Bára Basiková Foto: archiv B.Basikové

„O prázdninách mě zastihly velké zdravotní problémy, tak jsem musela z muzikálu po vzájemné dohodě vystoupit a byla jsem prostě marod. Mrzí mě to, protože jsem byla na premiéře a bylo to fantastické. O to jsem přišla, ale život jde dál," svěřila se tehdy Super.cz.

Zpěvačka se posléze ukazovala na veřejnosti v paruce. Po několika měsících ji ale odhodila. Fanouškům tak potvrdila, že se cítí mnohem lépe. „Na léto. Na krátko. Na bílo,“ napsala k fotografii, kde ukázala své pravé vlasy.

Bára letos navíc oslavila šedesáté narozeniny, a jak se zdá, letošní léto se rozhodla si užívat plnými doušky. Zpěvačka je momentálně nadšená z tropických dní. Ukázala se totiž ve vodě nahoře bez. Jen v mokré bílé košili, ve které vynikly její bradavky. „Léééto!!!“ napsala k fotce, která vyrazila lidem dech.

Není se tak čemu divit, že fotka vyvolala lavinu reakcí. „Od toho devadesátého se nic nezměnilo,“ napsal jeden z nich a další se přidali: „Po třech dětech jo? Wow.“ „To není možné, krása!“ doplnila i jedna z fanynek. ■