Stále je charismatický jako dřív: Jan Kanyza (75) sekl s herectvím a je z něj jen malíř. S kouřením ale přestat nechce

Jan Kanyza sekl s herectvím a je z něj malíř. S kouřením ale přestat nechce

"Člověk by neměl být sebestředný a uzavřít se sám do sebe. Měl by vědět, co dělají i jiní," vysvětlil, proč sleduje práci kolegů. S vlastní velkou výstavou, kterou měl na podzim, je spokojený. "Vyvedla se, lidi přišli. Byla částečně i prodejní, takže si berňák přijde na své," pochlubil se úspěchem, i co se byznysu týče.

Loni jsme řešili, že se Kanyza chystá pustit svůj ateliér, který má ve Francii a už tam malovat, nejezdí. "Letos tam opět nepojedu, nechce se mi, člověk tím covidem zlenivěl, ale ještě jsem se k tomu neodhodlal. Mám tam i nějaké obrazy, ale jsou lidé, kteří se mi o ateliér starají, hlídají to tam a možná čekají, že je zdědí," krčil rameny.

Svůj názor nezměnil, ani pokud jde o herectví. Vracet se k němu nechce. "Nikdo mě nezviklal a ani nezvyklá. Stačilo to," stojí si za svým Kanyza, který během našeho rozhovoru nervózně podupával, protože už se těšil na cigaretu. "Všichni doktoři mi sice říkají, že bych kouřit neměl, ale nějakou neřest si člověk musí nechat v zásobě. Nějaké potěšeníčko musí být," uzavřel. ■