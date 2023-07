Týnuš Třešničková opět dráždí svým tělem: Za odhalené bříško s jizvami se dočkala nečekané podpory

Týnuš Třešničková Foto: archiv T. Třešničkové

Je to pět let, co influencerka Týnuš Třešničková (27) prožívala velmi těžké období. S popáleninami druhého stupně skončila v istanbulské nemocnici, kde se několik měsíců dostávala z ošklivého zranění.

Dnes už se svým tělem, které i po letech nese známky nešťastného incidentu, který se stal ve vyhlášené turecké restauraci, bez problémů chlubí. S italským přítelem Davidem pravidelně pendluje mezi Českem a Itálií a během jedné z cest v letovisku Lignano Sabbiadoro opět sdílela fotky v plavkách.

Tentokrát si influencerka troufla na odvážný model, ve kterém předvedla celé své tělo. Za odhalení jizev sklidila od svých fanoušků velkou vlnu podpory. „Moc ti to sluší i s jizvičkami, mně už to ani nepřijde na tobě, beru to jako tvou součást,“ napsala jí jedna z fanynek.

„Týnko, já už si Vás bez jizviček nedokážu představit. Je to krásná součást Vaší osoby. Neskrývejte svou jedinečnost,“ stálo v další zprávě. „Nikdo není dokonalý, nemáte se za co stydět a ve vašem případě by to byla blbost neukazovat se. Jste frajerka a moc vám to sluší,“ dodala další ze sledujících.

Influencerka, která se první roky po zranění nemohla slunit vůbec, byla z podpory, které se jí za odhalené fotky dostalo, nadšená. „Dodali jste mi odvahu, abych si druhý den vzala znovu tyto dvoudílné krásky. A zase to bylo o trochu jednodušší,“ dodala Týnuš, která se po dobu pěti let pomalu se svým tělem vyrovnala. „Na začátku to bylo náročné, ale je to o té práci s psychikou, prostě nějak se s tím vyrovnat. Měla jsem čas se s tím pomaličku vyrovnávat, takže jsem pracovala sama se sebou, abych se z toho nezhroutila,“ svěřila se Super.cz Třešničková. ■