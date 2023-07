Hvězda reality show Survivor se stala otcem. Exotická partnerka Josefa Kůrky porodila syna, má netradiční jméno

Josef Kůrka s partnerkou Michaela Feuereislová

"Čau světe, čau tati, jsem tady." Takto informoval své fanoušky o příchodu syna Kůrka. Účastník reality show Survivor také ukázal fotku s čerstvě narozeným synem.

Velkou část těhotenství s partnerkou Kůrka neprožil. Více jak dva měsíce byl na pustém ostrově v Dominikánské republice, kde soutěžil v reality show Survivor. Dostal se až mezi finálovou šestku.

Teď šťastní rodiče plánují svatbu. “My jsme vztah nebrali ze začátku úplně vážně, že z něj něco může být. A když to začalo být vážnější a vážnější, hrozně jsme si lezli na nervy. Opravdu vážně jsme se rozešli jednou, ale jinak by se to nedalo ani spočítat," řekl Super.cz Kůrka.

Syna budou snoubenci vychovávat v Ústí nad Labem, kde se Kůrka vrátil k práci v zastavárně. ■