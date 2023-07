Zuzana Stivínová oslnila v rudé róbě: Byla jednou z největších hvězd závěru karlovarského festivalu

Zuzana Stivínová oslnila v rudé róbě: Byla jednou z největších hvězd závěru festivalu Super.cz

"Vidíte, to mě nenapadlo a není to můj důvod. Zakončení mám ráda, protože už je léto, a když se festival zahajoval, tak se teprve rozdávalo vysvědčení, takže to pro mě bylo moc brzo. Ten závěr miluju i proto, že jsme potom v Puppu za ty elegantní," vysvětlovala Zuzana a měla svým způsobem pravdu. Po zahájení se totiž večírek koná v industriálních prostorách jídelny hotelu Thermal.

Herečka byla ve Varech tři dny, kdy chodila na filmy a potkávala se s přáteli. Promítal se zde i film, v němž hraje. "Jde o snímek Electra Darii Kashcheevy, kde hraju matku hlavní představitelky. Je to nádhera," byla nadšená ze snímku, který Česko reprezentoval i na festivalu v Cannes.

Uvidíme ji i v seriálech. "Dotočili jsme kriminálku Octopus, první sérii, a doufám, že budeme pokračovat. A další kriminálku budu točit i s Petrem Bebjakem, těším se," vypočítala Zunana, která v našem videu prozradila i své plány na léto. ■