V našem videu poděkovala všem, kteří se na jejím looku podíleli, včetně kadeřníka Martyho Tyla, kterého si pro úpravu vlasů na svoji svatbu vybrala dokonce i Alena Šeredová (45). Prozradila, že bohatý vyčesaný drdol stvořil z jejích vlastních vlasů.

Ve Varech strávila herečka dva dny, které trávila pracovními schůzkami ohledně nových projektů, pak se vracela právě na slavnostní zakončení. "Poslední půlrok jsem měla divadelní, zkoušela jsem v Dejvickém divadle a v Činoherním klubu a teď mě čekají krásné projekty, o kterých ještě nemůžu mluvit," vysvětlovala.

Léto bude mít ale volné. "Těším se, s mými kamarádkami pojedeme do Itálie. Pronajmeme si auto, budeme jezdit po Itálii a budeme jíst," prozradila svoje plány, po nichž už by se do obepnutých šatů vejít nemusela. "To ale budu řešit až od září dál," smála se. ■