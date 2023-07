Vrátila se na mola, ale potíže po Survivoru trvají: Bezděkové vypadala půlka vlasů, stále řeší problém s váhou i spánek

Andree Bezděkové vypadala půlka vlasů, stále řeší problém s váhou i spánek Super.cz

Návrat do světa modelingu nebyl pro Andreu Bezděkovou (28) po pobytu v Dominikánské republice v reality show Survivor lehký. "Ale na druhou stranu jsem se těšila, až budu zase holka a obleču si ty krásné šaty a dám se do pucu," řekla Super.cz.

"Musím říct, že mě to stálo dost práce, protože mi vypadala půlka vlasů. Ale snažím se to maskovat, aby to nikdo nepoznal. Je to prostě daň za tu zábavu, kterou jsme si tam mohli dopřát," svěřila se. Andrea bojovala i s váhou. "Životosprávu jsem si sice srovnala, ale myslím si, že tělo se s tím ještě nějakou dobu srovnávat bude. Byl to pro něj takový šok, že po něm nemůžu chtít, aby všechno za měsíc a půl fungovalo jako dřív," prozradila s tím, že má stále problémy i se spánkem.

Andrea už se těší na prázdniny. "Sice se to bude ještě prolínat s nějakou prací, ale budu mít volnější režim," plánuje. Povídali jsme si i o jejích pracovních snech a o tom, že se s maminkou stále vyrovnávají s náhlou smrtí jejího táty. A zajímalo nás i to, jak to má aktuálně s láskou. "Vždycky se něco děje, ale zatím nic, o čem bych chtěla mluvit," uzavřela. ■