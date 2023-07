Boris Becker se bude ženit. Romanticky požádal o ruku přítelkyni, která při něm stála, i když byl ve vězení

Boris Becker se zasnoubil. Profimedia.cz

Požádat měl Boris v historické italské milánské katedrále, a to tím správným způsobem, tak, že bývalý tenista poklekl na jedno koleno. Lilian de Carvalho Monteiro s Beckerem začala chodit v roce 2020 a se svým partnerem se účastnila všech soudních řízení v kauze, kdy byl žalován za skrývání majetku. Když odcházel do vězení, dala mu polibek na rozloučenou. „Boris je Lilian neuvěřitelně vděčný za to, že s ním zůstala v ‚nejtěžším období‘ jeho života,“ řekl zdroj z okolí bývalého tenisty magazínu Sun.

Lilian de Carvalho Monteiro je analytička politických rizik, má tři tituly a mluví pěti jazyky. S otcem čtyř dětí se setkala, když jí bylo 40 let. Ten byl předtím ženatý dvakrát. Poprvé s Barbarou, v letech 1993 až 2001 a podruhé s Lilly, v letech 2009 až 2018. Za mřížemi byl od loňského dubna do prosince. ■