Eva Burešová ukázala perfektní křivky v červených bikinách: Zpěvačka se svěřila s velkým úspěchem

Příspěvek krásné herečky a zpěvačky okomentoval i Leoš Mareš Michaela Feuereislová

„Když jsme tour připravovali, věděla jsem, že musím vymyslet, jak skrz tour pomoct někomu, kdo to potřebuje. U mě poměrně běžná záležitost, prostě když něco můžu dělat a dá se tím ještě pomoct dalším, teprve pak to má tu největší cenu. A tak jsem pořád přemýšlela, jak to udělat, až mi to jednoho dne došlo! Merch! Vždyť jste ho pořád tak chtěli a já furt neviděla důvod. Skrz turné jsem ten důvod najednou viděla a bylo rozhodnuto. Výtěžek z prodeje půjde na dobrou věc,“ uvedla Eva Burešová s tím, že se jí skrze merch podařil vybrat milion korun, který rozdělila mezi „10 příběhů“.

„A já vám už teď můžu říct, že všechny peníze jsou tam, kde mají být. Děkuji vám a děkuji tomu nahoře, že tohle můžu dělat,“ dodala Eva, která fanoušky zároveň potěšila i snímkem v červených bikinách, ve kterých ukázala krásnou postavu.

Snímek, který pořídila během rodinné dovolené ve Španělsku, je ovšem ve srovnání se zpěvačky slovním příspěvkem až druhořadý. „Skvělá práce, ta show měla život,“ pochválil zpěvačku moderátor Leoš Mareš.

„Evičko, máte srdce na správném místě. Nejen, že jste krásná, talentovaná a sympatická, ale ještě jste dobrým člověkem. A to je v dnešní době už téměř vzácnost,“ vzkázala Evě fanynka, se kterou další sledující jen souhlasí. ■