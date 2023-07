První velká filmová role a rovnou ji svlékli: Bylo to náročné, dostávala jsem se z toho měsíce, říká krásná herečka

Diana Dulínková promluvila o náročné roli mladé maminky, která prožila trauma Super.cz

„Je to moje první hlavní filmová role. Jsem z toho všeho vyklepaná, ale mám radost. Máme za sebou skvělý tým a jsem ráda, že jsem tady s nimi a prožíváme to spolu,“ svěřila se Diana pro Super.cz.

Půvabná herečka ztvárňuje ve filmu mladou maminku Annu, která prožila trauma. Pro bezdětnou herečku tak byly přípravy o něco náročnější.

„Připravovala jsem se hodně, moje postava má malé dítě. Já dítě nemám, byla jsem v kontaktu s maminkami, které si prožily to trauma, které já prožívám. Vcítila jsem se do toho a uvidíme, jak to dopadne. Bylo to náročné, upřímně, po natáčení jsem se z toho dostávala několik měsíců,“ prozradila Diana, která si se svou první větší rolí střihla i premiérovou intimní scénu s hercem Ivanem Fraňkem.

„Intimní scéna není se vším všudy, je to jemný náznak toho, že se něco intimního děje a neměla jsem s tím problém. Ivan byl úžasný herecký partner, takže jsem neměla problém říct ano,“ dodala Diana Dulínková. ■