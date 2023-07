Za dva měsíce jí bude 60 let! Yvetta Blanarovičová zesvětlila vlasy na blond a ukázala postavu v šatech na ramínka

Za dva měsíce jí bude 60 let! Yvetta Blanarovičová zesvětlila vlasy na blond a ukázala postavu v ramínkových šatech Super.cz

Yvetta Blanarovičová (59) je už v Karlových Varech na festivalu od úterý, ale teprve v pátek vyrazila na společenskou akci. Že by v noci ale byla zalezlá v pokoji, o tom nemůže být řeč. Užívala si například na pořádném mejdanu v baru Bechers, který je privátní a dostanou se tam jen V.I.P. osobnosti. A až v pátek se objevila na velké Innogy párty.

"Byla jsem tam na vystoupení Matěje Rupperta a Romana Holého, je to spolužák z konzervatoře. Skončila jsem asi ve dvě v noci. "Jamovala" jsem s klukama. Bylo to příjemné," prozradila Super.cz Blanarovičová, která prozradila, jaké bude mít léto.

"Hraju v představení Mýdlový princ, chystám koncert, snad stihnu Itálii a Španělsko. Zpívám také na festivalu Soundtrack v Poděbradech, který organizuje Michal Dvořák (57). Uvádí tam Princeznu ze mlejna, chce po mně čerta. Přijdu o hlas, je to opravdu náročná píseň, bude to se symfoňákem. Moc se na to těším," dodala Blanarovičová. ■