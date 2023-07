Prostitutka z Devadesátek ve Varech: Slušelo jí to v kostýmku, v němž odhalila ploché bříško

Štěpánka Fingerhutová oblékla pod kostým kratinký top, v němž odhalila ploché bříško Super.cz

"Jsem spokojená a chystáme se na dovolenou do Švédska. Všechno je při starém a to je dobře," ujistila nás herečka, kterou proslavila role prostitulky Jany v seriálu Devadesátky, že je v jejím partnerském vztahu stále vše v pořádku. A v našem videu vysvětlila, proč na letní dovolenou vybrali s přítelem zrovna Skandinávii.

Pochlubila se nám i pracovními novinkami, i když na festival přijela ještě s filmem Děti Nagana, který už je delší dobu v kinech. "Od září se bude konečně vysílat rodinný seriál Táta v nesnázích, kde hraju dceru Martina Pechláta, mladou právničku, která ještě pořád bydlí u táty," vyprávěla.

Její postavě je dvaadvacet, herečka už sama oslavila sedmadvacáté narozeniny a dlouho byla obsazována do rolí teenagerek. "Už jsem se přehrála do starších postav, docela mě to děsí," přiznala Štěpánka, že ani nechce myslet na to, že bude časem obsazována do rolí maminek. ■