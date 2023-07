Na své veselce stejně jako Alena Šeredová oblékne čtvery svatební šaty! Sexy šéfka Miss se bude celý den převlékat Super.cz

Taťána Makarenko (33) se už za necelých šest týdnů stane vdanou paní. Prozradila, jak probíhají přípravy. "Jsou intenzivní, mám skvělou koordinátorku, jsem ráda, že to nemusím řešit celé sama. Těším se moc, bude to doufám krásné a bude to zážitek nejen pro nás, ale i pro svatebčany," prozradila Super.cz Makarenko.