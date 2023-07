Tohle bylo o fous! Karolína Kopíncová v šatech s rozparkem až k pasu nechala nahlédnout do rozkroku. Byla bez kalhotek!

Tohle bylo o fous! Karolína Kopíncová v šatech s rozparkem až k pasu nechala nahlédnout do rozkroku. A bez kalhotek! Super.cz

"Dnes je to tady ve Varech poprvé, co předvádím jako vdaná paní. Jsem ráda, že můžu říct, že je Radovan můj manžel. Má to pro mě sílu. Je to moc hezké. Jsme spolu šest let, tohle jsme dlouho plánovali, bylo to na pláži, nebylo nás tolik, bylo to moc fajn. Slavili jsme až do rána," řekla Super.cz Karolína k svatbě.

V Čechách se zdrží už jen dva týdny a pak se vrací do New Yorku, kam se na čas přestěhovali kvůli nyní už manželově práci. "Čekáme na nové doklady a pak se vracíme do New Yorku. Na magistrátu jsem byla čtyři hodiny, jsem ráda, že máme všechno oběhané. Vracíme se do Ameriky za dva týdny, pak jen přiletím na svatbu Táni Makarenko a pak už do Čech nejdřív v únoru," prozradila na přehlídce Zuzany Lešák Černé, kde předváděla opět svatební šaty.

"Kdykoli mám od té doby na sobě bílé šaty, hned si na to vzpomenu. Je to krásný pocit. Dala bych si to klidně znovu. Člověk to tak dlouho plánuje a pak je to lusknutím prstu pryč," uzavřela. ■