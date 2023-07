Korzet, ve kterém prý Eva Burešová vypadala jak z vykřičeného domu, jde na dračku! Návrhářka promluvila

Korzet, ve kterém prý Burešová vypadala jak z vykřičeného domu, jde na dračku! Návrhářka promluvila Super.cz

Módní návrhářka Zuzana Lešák Černá promluvila o šatech, které navrhla pro Evu Burešovou (29) na premiéru muzikálu The Bodyguard. Hejtři její model pořádně sepsuli, tvrdili, že vypadá jak holka z vykřičeného domu. Eva to po premiéře pořádně schytala.

Co na to říká návrhářka modelu? "Na rovinu, lidé, kteří to komentují, jsou většinou lidé, kteří k tomu nejsou kompetentní. Pokud mi to řekne někdo, kdo se v módě orientuje, tak to zvažuju mnohem víc," řekla Super.cz návrhářka.

Jak sama říká, každá reklama je reklama a korzet šel po kritice doslova na dračku. "Evě jsem korzet navrhla jako první, teď jsem ho zařadila do kolekce několikrát. Na základě těch článků a celkové kritiky se začal neuvěřitelně prodávat," prozradila návrhářka na své módní přehlídce v rámci filmového festivalu v Karlových Varech. ■