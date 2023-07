Ve víru nočních Varů. Dana Morávková se s manželem opět rozjařila. I po 27 letech jim to skvěle klape

Dana Morávková s manželem Petrem Maláskem Super.cz

Herečka Dana Morávková (51) si karlovarský filmový festival užívá plnými doušky. S hudebním skladatelem Petrem Maláskem (59) sice tvoří pár už 27 let, ale pořád jim to klape jako zamlada. Není divu, že si ve Varech dopřávají večerní „randíčka“ a ruku v ruce se chodí bavit na karlovarské večírky.

Opět zavítali také do Becher´s Baru, kde se skvěle bavili společně se svými přáteli. Morávková s Maláskem patří k nejstabilnějším párům českého šoubyznysu. Herečka si přesto o svém manželství občas přečetla leccos nepěkného.

„Nás už sedmadvacet let průběžně rozvádějí a asi dalších sedmadvacet let budou. Ale už se mě to vůbec nedotýká. Ať si o mě píší cokoli. A samozřejmě ne všichni bulvární novináři lžou,“ řekla Super.cz nedávno herečka, která si Vary po boku manžela nadmíru užívá.

Pro všechny pak má jednu cennou radu. „Pokud chcete něco opravdu utajit, ať už o vás, o vašem soukromí anebo o někom z rodiny, tak na to mám úplně jednoduchý recept. Nesmíte to prostě říct úplně nikomu,“ má jasno. ■