Majk Spirit se ukázal ve Varech s nádhernou manželkou a oznámil obrovskou novinku

Zpěvák a rapper Majk Spirit se stěhuje do Prahy. Slovenská star se rozhodla natrvalo přemístit z Bratislavy do české metropole.

"S manželkou jsme spolu tři roky, známe se skoro pět let. Od začátku se bavíme o tom, že bychom chtěli žít v Praze. Já jsem Slovák, manželka Ukrajinka, mluvíme spolu anglicky. Prahu beru jako jedno z nejkrásnějších míst na světě," prozradil na filmovém festivalu v Karlových Varech Spirit, který měl ve Windsor café vystoupení. Tentokrát ne pěvecké, měl zde rozhovor s moderátorem Petrem Říbalem a také odpovídal na otázky fanoušků.

"Bratislava je pro mě navždy domov, srdcové město, kde jsem prožil skoro 40 let, ale vždy jsem cítil, že bych měl zkusit žít v Praze. Žil jsem zde půl roku během porotcování The Voice. Nikdy jsem nesebral odvahu se odlepit od pohody, od domova. Je to krok do mimokomfortní zóny. Věřím, že to bude správný krok," prozradil Spirit.

V Karlových Varech je s manželkou, právě kvůli ní a dceři odchází ze Slovenska. "Teď mi to dává smysl, malá má tři roky, chtěl bych jí vytvořit nové zázemí. Aby mohla jít do školy už ve městě, kde vyrůstá. Dělám to pro svoji rodinu. A také cítím, že jsou tu lidé ke mně milejší, mám tu více respektu," dodal Spirit. ■