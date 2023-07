Hokejista Bahenský si po vztahu s Makarenko našel její mladší kopii. Chodí se sexy zpěvačkou

Hokejista Bahenský si randí se zpěvačkou Klárou Balážovou. Super.cz

Hokejista Zdeněk Bahenský vyrazil do společnosti se svojí novou partnerkou, začínající zpěvačkou Klárou Balážovou. Ta jako by z oka vypadla bývalce hokejisty Taťáně Makarenko (33).

"Jsme spolu už dva roky. Soukromí si hlídáme, nevystavujeme se," řekl Super.cz Bahenský, který se svojí přítelkyní dorazil do Karlových Varů na módní show Dominiky Sedláčkové. "Už spolu dlouho žijeme ve společné domácnosti, rok to je určitě. Klape nám to skvěle. Díky Klárce trošku přibírám," usmívá se.

Krásná Klára se věnuje také modelingu. "Jsem hlavně zpěvačka. Dokončila jsem konzervatoř, trošku dělám modeling. Focení, občas nějaké přehlídky," prozrazuje.

Na akci se překvapivě potkali i s bývalou partnerkou Zdeňka Taťánou Makarenko. Vztahy mají prý přátelské. "Úplně v pohodě," dodal Bahenský. ■