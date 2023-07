Jiří Langmajer (57) hubne do plavek: Po Thajsku ho čeká natáčení na Bali. Bude se snažit, aby vypadal jako Brad Pitt

Jiří Langmajer hubne do plavek: Po Thajsku ho čeká natáčení na Bali. Super.cz

Herec sice nepředstavoval na karlovarském festivalu, kam se vrátil po osmi letech, žádný nový projekt, ale na práci si nestěžuje. "Teď jsem dotočil šestnáctidílný seriál, hraju menší roli v novém filmu Rudy Havlíka a na podzim spolu natočíme další film, na Bali," řekl herec Super.cz. "Hezky nám to spolu šlape, tak jezdíme po světě a pracujeme," pochvaloval si.

Protože na Bali je celý rok teplo, nepředpokládali jsme, že Langmajer bude točit v roláku. Zajímalo nás, zda už se pustil do hubnutí do plavek. "Snažím se. Mám po operaci ramene, takže jsem nemohl dlouho cvičit, ale už se dávám do kupy. Hned v pondělí lezeme na nějaký ledovec a v srpnu jedeme znova na hory, abych trénoval formu. Co si budeme povídat, v sedmapadesáti už chlap v plavkách vypadá spíš trapně, když to není Brad Pitt. Ale budu se snažit," sliboval. ■