Dominika Mesarošová bez podprsenky i kalhotek. Na filmový festival do Varů dorazila pořádně odvážná

Mesarošová bez podprsenky i kalhotek! Na filmový festival do Varů dorazila pořádně odvážná Super.cz

"Dress code byl jasný, nic oranžového jiného jsem doma nenašla. Jsou to saténové šaty, trošku vypadají jak noční košilka," řekla Super.cz Dominika, která nechala doma podprsenku i kalhotky. "Nešlo by to, bylo by to vidět. Mám udělané poprsí patnáct let. Furt je to dobrý, drží to. Kalhotky by byly vidět také," usmála se.

Festival si užívá s partnerem Tomášem i synem Eliánem. "Naposledy jsem tu byla, když jsem byla těhotná, a to mi bylo opravdu vedro. To jsem měla měsíc do porodu a bylo to hrozný. Teď je mi tady příjemně. Užíváme si to s partnerem i synem, zdržíme se tři dny," dodala. ■