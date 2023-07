František Ringo Čech a jeho životní jubileum. Osmdesátku prý neslaví, je to tryzna, má jasno

František Ringo Čech Herminapress

Narodil se v Praze a vyučil se televizním opravářem. Vždycky ho ale lákala muzika, a tak po vyučení nastoupil na Státní konzervatoř na obory bicí nástroje a folklór. Ještě za studia působil ve Studijní skupině tradičního jazzu Pavla Smetáčka a spoluzaložil skupinu Olympic.

Po dokončení školy odjel Čech jako herec Černého divadla Jiřího Srnce do Las Vegas. Po návratu z USA hrál dva roky po západoevropských jazzových klubech, a když se vrátil domů, založil vlastní rockovou skupinu Shut Up. Působil také ve slavném divadle Semafor, kde s kapelou doprovázel například Milušku Voborníkovou (73), Pavla Bobka (✝76) či Jiřího Grossmana (✝30). Jeho texty zpíval i Karel Gott (✝80).

Stojí za ním velký kus práce

V Ringově skupině začínal Jiří Helekal (76) nebo Petr Rezek (80). Přátelství ho pojilo se zpěvákem Jiřím Schelingerem (✝30): „Jiří byl velký člověk, vynikající umělec, skvělý kluk, bylo to osudové setkání. Myslím, že jsme s Jirkou udělali velký kus práce,“ řekl v rozhovoru pro dvojka.rozhlas.cz.

Za dobu své hudební kariéry nahrál Čech bezpočet desek, hudební archiv Českého rozhlasu eviduje více než 1200 titulů, které natočil.

Setkání s ex-Beatlem

A kde se u rodilého Pražana vzalo jméno Ringo? Jde pochopitelně o umělecké přízvisko podle vzoru bubeníka Beatles Ringo Starra. Právě setkání s britskou legendou považuje Čech za nezapomenutelný zážitek: „Jsem šťastný, že jsem se narodil ve století Beatles, a že jsem je zažil. Taky, že jsem se s Ringem potkal, mluvili jsme spolu a vyfotili se…“ řekl dále v rozhlasovém rozhovoru. Fotku by chtěl dát do třetí knihy své trilogie Generace Beatles.

Jeho obrazy visí po celém světě

Na rozhlasových vlnách Ringo také přiznal, jak to bylo s jeho pravděpodobně nejznámější písní Já už jdu. „Vznikla v době, kdy nebyl problém krást zahraniční tituly, aniž byste platili tantiémy. Narazil jsem na Agadou, napadl mě slogan Já už jdu a za dvě hodiny to bylo hotové,“ prozradil F. R. Čech, který se ale od roku 1973 věnuje aktivně i malbě.

Jeho díla visí v galeriích a soukromých sbírkách po celém světě. K majitelům Ringových obrazů patřila např. francouzská herečka Annie Girardot (✝79); vlastní je ale i hvězdy jako Arnold Schwarzenegger (75) nebo Franco Nero (81).

Legendární Dívčí válka

V polovině 80. let založil vlastní autorské Čechovo Prozatímní divadlo (později Čechovo prozatímně osvobozené divadlo), ve kterém působil jako autor, umělecký vedoucí, ředitel i herec. Tato zájezdová scéna s naivisticky laděným humorem měla slušný úspěch. Mimořádný úspěch slavila hra Dívčí válka, ve které hrál vladyku Ctirada.

Co teď považuje za úspěch

Během života vyzkoušel kdeco, nějaký čas působil i na politické scéně, ale když pak prohrál senátní volby, vrátil se do světa umění, kde je činný dodnes. O Čechovi je také známo, že je celoživotním vášnivým fanouškem pražské Slavie.

Je otcem tří dětí a dědečkem pěti vnuků. Všestranný umělec slaví v těchto dnech osmdesátiny. Žádné velké oslavy ale neplánuje. „To už není oslava, to je tryzna. Jediné, co je na osmdesátce pozitivní, je to, že se toho člověk dožil. Nemám umělej kloub, udržím stolici – to jsou v osmdesáti letech úspěchy,“ řekl v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách. Přejeme, ať mu optimismus vydrží co nejdéle. ■