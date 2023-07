Čím dál krásnější Adéla Gondíková oslavila s Jiřím Langmajerem 4. výročí svatby: Je to tak dobré, až je to divné, říká

Adéla Gondíková je stále šťastná po boku Jiřího Langmajera. Super.cz

Jen na jeden den a noc dorazili do Karlových Varů Adéla Gondíková (49) s manželem Jiřím Langmajerem (57). "Vždycky jsme zvaní, ale nevychází nám to kvůli dovoleným. Teď Jirka tři dny točil a jediné volno, které máme, strávíme tady. A oslavíme tady i naše čtvrté výročí svatby ," řekla Super.cz Adéla.

Manželé byli pozváni na akci párové aplikace, večer ještě vyrazili na párty oficiální automobilky festivalu. Adéla na obě události oblékla modely návrhářky Dominiky Sedláčkové, která měla ve Varech módní přehlídku. "Barevné byly ušity přímo pro mne, druhé jsem si půjčila od jedné modelek, která je vynesla na mole. Kupodivu mi byly, přitom postavu modelky dávno nemám," smála se herečka, která ale s věkem stárne jako dobré víno a vypadá úchvatně.

Bavili jsme se i o tom, jak jí to klape v manželství, protože s Jiřím vypadají jako ideální pár. "Určitě je něco, co mě na něm štve, a on má totéž se mnou. Ale snažíme se s tím nějak žít jako každý pár. Ale zatím je to dobré. Až je mi to divné, že je to tak dlouho dobré," svěřila Gondíková a v našem videu se rozpovídala ještě víc. ■