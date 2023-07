Eva Burešová vstupuje do klubu třicátnic. Připomeňte si, jak řádila na pódiu, když uspěla v Talentu

Eva Burešová Foto: ČTK / Koller Jan

Oblíbená je ale také jako zpěvačka, která nedávno potěšila fanoušky na turné. Do širšího diváckého povědomí se Eva Burešová dostala v roce 2011. Před dvanácti lety se dostala do finále show Česko Slovensko má talent. Porotu tehdy na konkurzu nadchla písní Listen od Beyoncé. Jak jí to tehdy slušelo, se podívejte v galerii.

Zpěvu se ale tato sympatická dáma věnovala mnohem dříve. Však jí také ke zpívání přivedli rodiče, kteří jsou také hudebníci. Už coby čtrnáctiletá hrála v dětské opeře Kolotoč v Národním divadle moravskoslezském, dále působila v muzikálech Baron Prášil, Jesus Christ SuperStar nebo Vražda za oponou. Následovala celá řada dalších muzikálových rolí ( Cyrano, Dracula, Čas růží a další).

Eva Burešová v pořadu Česko Slovensko má talent

Televizní diváky kromě Talentu zaujala v seriálu Gympl s (r)učením omezeným, později pak hrála v seriálu Modrý kód a zmíněné Slunečné. Úspěch z Talentu napodobila v roce 2018, kdy skončila na druhém místě v páté řadě pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Letos jí velkou radost udělala nová deska nesoucí název Úsměv Mony Lisy. K třicátým narozeninám si tak nadělila krásný dárek. ■