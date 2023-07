Redaktorka Super.cz se ve Varech prošla po přehlídkovém mole. Od návrhářky vyfasovala úplně průhledný model

Veronika Dočkalová zářila na módní přehlídce. Foto: Michaela Feuereislová, Právo

Veronika se ve finále Miss Czech Republic probojovala mezi TOP 5 a přední české návrhářky, přestože nezískala korunku královny krásy, zaujala. Velkou předností je také její dokonalá postava. Není divu, že na přehlídkách předvádí ty nejvíce odhalené modely.

"Je pravda, že na přehlídce Zuzky Lešák Černé jsem vyfasovala nejvíce průhledné šaty. Vůbec to ale neřeším. Vynesu, co mi návrháři dají. Myslím, že tak by se měla chovat každá profesionální modelka, hlavně neremcat. Nutno dodat, že konkrétně šaty od Zuzky, které jsem předvedla, byly velmi krásné a rozhodně ne vulgární," řekla Super.cz s úsměvem Veronika, která se pyšní dokonalými křivkami.

"Hodně vděčím genům, ale není to tak, že bych seděla na sedačce u televize. Několikrát týdně makám ve fitku a udržuji si postavu, aby byla pevná," dodala modelka a zároveň reportérka Super.cz ■