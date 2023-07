Florence Pugh si užila volnost v průsvitných šatech bez podprsenky. Obří umělá ňadra k tomu rozhodně nepotřebuje

Florence Pugh před přehlídkou Valentino. Profimedia.cz

Hvězda filmů Malé ženy, Slunovrat, Black Widow či To nic, drahá už několikrát předvedla svou zálibu v průsvitných materiálech, zatímco naopak podprsenkám příliš nefandí. V lehounkých šatech v barvě lila tentokrát vypadala jako víla a před fotografy před začátkem show, která se konala před zámkem Chantilly, předvedla několik svůdných pozic. Nebylo pochyb, že vzdušné šatičky byly pro ni přesně to pravé. Herečka, která je pyšná na své přírodní ženské křivky, v nich byla atraktivní a sexy.

Florence navíc zaujala i novým účesem, své blond vlasy totiž oživila růžovým odstínem. Model lehký jako vánek doplnila ještě o černé sandálky na vysokých platformách a černou kabelku.

Přehlídku kolekce Haute Couture na příští podzim a zimu sledovala společně s kolegyní Naomi Ackie (30), která se proslavila především seriálem The End of the F***ing World a následně jako představitelka Whitney Houston v životopisném snímku Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody z loňského roku. ■