Markéta Konvičková o svatbě s fešným pilotem Reném: Už jsem chtěla jít na úřad, ale zrovna bylo zavřeno, směje se

Na přehlídkovém mole se totiž objevila vedle dlouholetého kamaráda Jana Bendiga (29), se kterým má po šesti letech novou píseň, která bude mít brzy premiéru.

„Musím se přiznat, že je to šest let od posledního duetu. Tohle je takový třetí díl, museli jsme si na to počkat. Porodila jsem, stala jsem se maminkou a než jsem se dostala do formy, tak to nějakou dobu trvalo. Myslím si, že jsme napojení a tvoří se nám hezky. Doufám, že tento návrat po šesti letech bude stát za to,“ svěřila se Markéta na přehlídce Debbie Brown.

Známá zpěvačka je už nějakou dobu zasnoubená. Se svým partnerem, pilotem Reném, také vychovává dceru. Avšak pár zatím na veselku nijak netlačí.

„Necháváme to přirozeně plynout, protože jsem hodně impulzivní a už se třeba stalo, že jsem si jeden den řekla, že je hezký datum, tak jestli nepůjdeme na úřad. Ale byla zrovna neděle a zavřeno, tak se možná stane, že mě to napadne ve středu a bude otevřeno (smích). Nicméně to neplánujeme. Víme, že o to neochudíme kamarády ani rodinu, budeme to s nimi sdílet,“ prozradila Markéta, která má před sebou nejen spoustu práce, na kterou se těší, ale také by chtěla více cestovat, dokud nemá dcerka Amálka povinnou školní docházku. ■