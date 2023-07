Drsný ortel lékařů a nevratná operace. Ornella Koktová už nikdy nebude mít další dítě

Ornella Koktová byla hostem v pořadu Superchat. Super.cz Superchat

Před jedenácti lety se na filmovém festivalu v Karlových Varech provalil poměr Ornelly Koktové (30) s tehdy ještě ženatým Josefem Koktou (66). Ten si filmový festival užíval s manželkou a do vedlejšího hotelu ubytoval milenku Ornellu. Letos se už Ornella s Pepou do Varů vrátili jako manželé a rodiče jejich tří dětí.

Ornella byla hostem moderátorky Gabriely Wolfové (43) ve speciálním díle pořadu Superchat, natáčeném na filmovém festivalu.

Ornellu a Pepu dělí šestatřicetiletý věkový rozdíl. Od začátku často slyšela, že si ho našla kvůli penězům. "Já jsem ho už potkala v době, kdy nic neměl. O své majetky přišel v době, kdy byl ve vztahu s Gábinou. Pád burzy byl v roce 2007. On mě okouzlil svým charismatem. Když se rozváděl, nechal jí barák na Floridě, v Petříkově, vzal si dva kufříky a šel. Nezažila jsem dobu, že by mi platil dovolené nebo mě hýčkal, to určitě ne," řekla v Superchatu moderátorce Ornella.

"Já potkala spřízněnou duši, byla tam velká chemie, všechno to seplo. Včera jsme byli v baru a já pro něj hořela, jako bychom spolu byli rok. Byla jsem z něj hotová, když jsem ho viděla v obleku," usmívá se.

Mají spolu tři děti, číslo je to prý konečné. "Po porodu jsem podstoupila zákrok, kdy mi přerušili vejcovody. Ze zdravotního hlediska bych čtvrté dítě neodnosila. Lili byla třetí císař, navíc po roce. Tělo už je fakt opotřebovaný, tři děti jsou až až," dodala Koktová.

Co dalšího exmodelka prozradila? Co řekla o Výměně manželek, které se s Pepou zúčastnili a o setkání s Gabrielou Partyšovou po jedenácti letech? To se dozvíte v novém díle Superchatu nebo nás můžete poslouchat na podcastových platformách. ■