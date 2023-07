Kevin bude brzy sám doma. Rozvádějící se herec zatočil s manželkou, která se nechtěla vystěhovat ze sídla za 3 miliardy

Kevin Costner s manželkou Christine Profimedia.cz

Rozvod po téměř devatenácti společných letech nikdo nečekal. A podle dostupných informací ani sám herec, který prý byl oznámením své ženy Christine Baumgartner (49) velmi překvapený. Po prvotním šoku si prý přál všechno vyřešit v klidu, jeho manželka ale věci vidí jinak. Sama podala žádost o rozvod a přesto, že v předmanželské smlouvě má dáno vystěhovat se ze společného sídla do 30 dnů od podání žádosti, v domě za v přepočtu zhruba 3 miliardy korun s dětmi dál zůstala a ohání se tím, že jí manžel nedal dostatek času ani finančních prostředků k tomu, aby se se třemi potomky mohla v klidu přestěhovat.

Podle informací zahraničního tisku ovšem měl Kevin Costner (68) své ženě nabídnout v přepočtu 217 tisíc korun jako zálohu na náklady na stěhování a 650 tisíc korun měsíčně na pronájem domu jako „součást svých závazků na podporu dětí.“ Dále jí údajně platí více než jeden milion korun jako výživné. Což jí nestačí a prý požaduje 5,4 milionů korun. Costnerovým právníkům tak už došla trpělivost a dokázali přesvědčit soudce, aby během posledního slyšení nařídil návrhářce kabelek Christine, aby se vystěhovala do konce července. Ta prý zažádala o posunutí termínu alespoň do poloviny srpna, to ale soudce zamítl. Je tak jasné, že paní Costner nejspíš neuspěje ani se svým původním požadavkem, kdy po manželovi chtěla více peněz, jinak hrozila tím, že se ze sídla nevystěhuje. ■