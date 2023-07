V Ulici je od čtyř let, nyní puberťák válčí s rodinou i školou: Ve skutečnosti má jeho představitel samé jedničky

Jakub Krause jako Šimon v Ulici, pro kterého chodit do školy znamenalo peklo. TV Nova

Ke castingu v Ulici se dostal v mateřské škole, právě díky sestře Adéle Krauseové (13), která se na obrazovce objevila už coby měsíční. Pak prošla castingem ve dvou letech a uspěla, protože se nejvíc podobala holčičkám, které prošly před ní natáčením Mirinky.

Na place jejímu bratrovi dokonce vypadl první mléčný zub. Na čas měl v natáčení pauzu, vynucenou odchodem Anety Krejčíkové (32) na mateřskou dovolenou. Ta hraje Šimonovu mámu Gábinu Pumrovou.

„Aneta je moc hodná, pěkně spolu vycházíme,“ řekl Super.cz Jakub (15) o své seriálové mamince. Sympatický blonďák, který vyrostl divákům před očima do štíhlého, 174 centimetrů vysokého puberťáka, právě dokončil základku. „Půjdu na Střední průmyslovou školu sdělovací techniky, obor filmová a televizní tvorba v Panské ulici na Praze 1.“

Jak se upřímně vyznal z náklonosti k filmové tvorbě, tak zároveň přiznal, že ve škole mu jednotlivé předměty nijak neučarovaly, až na matematiku. „Končil jsem se samými jedničkami. Vlastně jsem měl vždycky samé jedničky,“ směje se Jakub. Doma prý učení moc nedal.

Vedle školy a natáčení si rád zahraje tenis. Věnuje se mu šest let a je členem klubu v pražských Řepích. Když jede s rodinou na výlet, tak fotí a pak z obrázků vytváří krátké filmy. Prázdniny mu začaly táborem, který musel přerušit kvůli natáčení Ulice. K ní se vrátí v první půlce srpna, mezitím prožije část července na dovolené v Egyptě.

Co zatím považuje za nejnáročnější situace během účinkování v nováckém nekonečném seriálu? „Asi během scén, kdy mě šikanují, tak jak bych se měl chovat. Ale bavilo mě to. Pomáhají nám herečtí koučové, kteří radí, co máme dělat.“

Honoráře za tuhle hereckou brigádu mu rodiče ukládají. Zajímalo nás, jestli po něčem touží, co by si chtěl pořídit? „Zatím úplně nevím, šetřím si a časem uvidím. Teď jsem si z nich třeba koupil oblek do tanečních,“ řekl Super.cz Kuba. Se smíchem přiznal, že se do kurzů vůbec netěší, i když bude chodit se spolužáky ze základky. ■