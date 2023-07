Na párty ve Varech to vypadalo jako na pohřbu! Šokující sexy kráska Marsella Bendiga ukázala rozkrok

Na večírku se bylo na co dívat, Marsell Bendig vyvedl odvážnou modelku. Foto: Michaela Feuereislová, Právo

Kdo by dorazil bez pozvánky na módní přehlídku Debbie Brown a netušil, kde je, myslel by si, že je na trachtaci po nějakém pohřbu. Na párty byli totiž všichni v černém. Předepsal to dress code, který si určila návrhářka. A to black extravagant.