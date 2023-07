Průsvitné sukně odhalující stehna a podprsenka pod sakem: Nová kolekce Beaty Rajské odvážně ukazuje ženská těla

Nová kolekce Beaty Rajské odvážně ukazuje ženská těla. Super.cz

Na přehlídce nechyběly modely s průsvitnými sukněmi nebo sáčka oblečená jen přes podprsenku. Tak jako modelky na mole je ale ženy nosit nemusejí. "Snažím se ty modely dělat tak, aby se daly nosit. Když je tam něco, co je moc průsvitné, vždycky víme, že se tam dá přidat ještě jedna vrstva. Chci dělat nositelné věci a neoblékat jen modelky na mola," vysvětlila.

"Když takové modely šijeme, rovnou si stříháme další vrstvy podšívky. Záleží na klientce, do jaké míry chce mít sukni průhlednou. Často to dělám i tak, že ušijeme samostatnou spodničku a buď se použije, nebo ne. Záleží i na protokolu dané akce, protože jsou momenty, kdy dáma nemůže být skoro nahá, a jiné, kdy si to může dovolit," upřesnila Rajská. ■