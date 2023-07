Výstřih k pupíku se téměř setkal s rozparkem: Moderátorka ukázala velkou část prsou, šetří si ale na nová

Moderátorka Veronika Farářová si šetří na nová prsa. Super.cz

Po dlouhé době se ujala moderátorské role a udělala vše pro to, aby na sebe upoutala pozornost. Svým modelem mohla konkurovat modelkám na přehlídkovém molu. Veronika Farářová oblékla šaty, u nichž se výstřih skoro k pupíku téměř střetl s vysokým rozparkem.

"Dress code je black extravagance, takže jsme ve spolupráci s návrhářkou Debbie Brown zvolily tenhle outfit. Je to takové napínavější, ale poprvé v životě jsem použila speciální nálepky, které mi doporučila Ornella Koktová, aby mi držela prsa tak, jak mají," vysvětlovala.

Na hluboké dekolty bývala zvyklá, teď už se v nich ale necítí tak komfortně. "Před dítětem byla ta prsa jiná," připustila Veronika, že přemýšlí o tom, že by si dva roky po porodu dcery Viktorie nechala ňadra upravit.

"Není to priorita, ale pokud bude možnost a finance... Zatím si na prsa šetřím. Ale jsem už přes dva roky na mateřské a to se šetří hůř. Ale do žádného extrému určitě nepůjdu," ujistila. ■