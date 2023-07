Ondřej Sokol střílí do vlastních řad: Režíruje sen každého divadelníka

Zleva Zlata Adamovská, Jana Stryková, Petr Stach a Petr Pěknic ve hře Bez roucha Foto: Studio DVA divadlo, Jerry Háša

„Každý divadelník touží alespoň jednou v životě v ní hrát nebo ji režírovat, protože je tam ukryté úplně všechno o hereckém životě,“ říká Sokol s tím, že hru viděl už mockrát, dokud ji ale nezačal sám režírovat, netušil, o jak těžký kus se jedná. „To nás zaskočilo všechny.“

Hra je z anglického originálu přenesena do českých reálií, a přestože to je fraška, je poctou divadlu. „Chtěl jsem, aby v tom bylo hodně i o našich životech, které žijeme. Tím by to mohlo být pro diváky zajímavé, přestože inscenaci třeba už někdy někde viděli.“

Bez roucha má tři dějství a každé zobrazuje divadelní práci v jiné části a z jiného úhlu. První diváky zavede na zkoušku, která drhne. Druhé je asi dvacátá repríza, kterou diváci uvidí „zezadu“, ze zákulisí a s veškerým zmatkem, který zde panuje. „A třetí je už zase otočené dopředu. A je to díky tomu, co se tam stane, vlastně derniéra. Prostě takové to představení, kdy se pokazí úplně všechno,“ popisuje Sokol.

„Když se herci sejdou, nemluví prakticky o ničem jiném. Mluví buď o tom, jak strašlivé je zkoušení, o tom, co se děje v zákulisí, anebo co se pokazilo na jevišti. Každé dějství je tak věnované jednomu archetypu hereckého života. Střílíme do vlastních řad a snažíme se popsat nešvary, které jsou mezi námi,“ doplnil režisér.

Autorem hry je britský dramatik Michael Frayn. Diváci se na komedii mohou vypravit nejen na pražský Vyšehrad, ale i na Tvrz Divice nedaleko Loun, kde má divadlo také svoji letní scénu. Od podzimu se pak hra stěhuje do sálu na Václavském náměstí. Vstupenky na reprízy plánované až do prosince 2023 jsou již v prodeji. ■