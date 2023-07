Před létem postavu pilovat nemusí: Do formy do plavek se dcera Ivy Kubelková Natálie dostala už v zimě

Natálie Jirásková Super.cz

"Máme toho dost na dlouhou dobu, ta loňská smršť byla hustá. Adam má dnes koncert, nemohl se přijet podívat na přehlídku. Po přehlídce jedu hned domů, nabírám Adama s pejskem v Praze a jedeme k rodičům se slunit k bazénu," prozradila Super.cz Natálka.

Léto bude mít hodně cestovatelské. "Mám v plánu spoustu dovolených s Adamem i s rodinou. Bude moře, bude Itálie, bude to krásný," prozradila s tím, že formu do plavek už pilovat nemusí. "Na formu do plavek jsem se dostala kvůli focení plavek a prádla už v zimě. Zatím mi to drží, na nějakou dobu mám klid," dodala. ■