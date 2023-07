Iva Kubelková dala přehlídkovým molům definitivní sbohem. Tohle tělo už uvidíte maximálně v bikinách u moře

Iva Kubelková už se vzdala modelingu. Super.cz

Sama už se předvádění nevěnuje. Jak sama říká, poslední přehlídku před lety oznámila a na molo se vracet neplánuje. "Už je to několik let, kdy jsem nepředváděla. Ohlásila jsem tenkrát poslední předvádění, já už na mole nemám co dělat, nemám tam co pohledávat," vysvětluje Kubelková.

Že se neprochází po boku dcery na mole, jí nevadí. "Není mi to líto. Užívám si to už jinak. Letos to myslím byla jedna z nejhezčích kolekcí, které jsem od Beaty viděla. Užívám si, že jsem tady jako host. Můžu se dívat bez stresu, bez nervů," dodala Iva, která se ve Varech zdržela jen jeden den.

"Volají mě pracovní povinnosti, budu vysílat Showtime, nemůžu se tady letos moc zdržovat," uzavřela. ■