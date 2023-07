Jiří Mádl promluvil o synkovi: Roli otce si užívám, léto bude patřit Fanouškovi. Jeho maminka je paní Columbová

Jiří Mádl je v Karlových Varech. Herec a režisér promluvil o roli otce i práci. Super.cz

Jiří Mádl (36) si nenechal ujít filmový festival v Karlových Varech, kde je hlavně za prací. Známý herec se už před nějakou dobou pustil také do režírování, má za sebou už tři projekty.

„Dělal jsem třetí film a cítil jsem se mnohem lépe a sebevědoměji. Je to úplně jiná práce. Když hraju, tak mě režie nezajímá, a ani nenapadá. Když režíruji, tak těžím z toho, že znám herecký život a to, jak lidé uvažují,“ svěřil se Jiří pro Super.cz s tím, že je při této práci nejtěžší vydržet s energií.

„Je to těžké. Dobíjím si ji spánkem nebo se dívám na filmy Superman, Sám doma a Nekonečný příběh. Nehledě na to, jak dětsky to zní, tak opravdu tohle dělám,“ řekl.

Jiří Mádl je přes půl roku také tatínkem syna Františka, který otočil jeho svět v tom nejlepším slova smyslu vzhůru nohama.

„Roli otce si užívám a myslím si, že si ji užívá i malý Fanoušek. Tedy roli syna, samozřejmě,“ prozradil s úsměvem a slovy, že tohle léto bude patřit právě synkovi.

„Tohle léto mám hodně práce, ale spousty malých prací. Zároveň je to časově moje nejvolnější léto. Myslím si, že tohle léto bude patřit mému synovi,“ podotkl Jiří, který má syna s fotografkou Kateřinou, která je ale ve vodách českého šoubyznysu paní Columbovou. „O svém soukromém životě nikdy nemluvím,“ odpověděl Jirka na otázku ohledně partnerky. ■