Brňan s největším poprsím Jan Šimša poprvé ve společnosti s partnerkou: Je z Íránu a už tady se mnou zůstane

Je to vůbec poprvé, co vzal milovník plastických operací a extravagantní krásy Jan Šimša svou partnerku do společnosti. Pár spolu vyrazil na přehlídku, která proběhla během filmového festivalu v Karlových Varech.

„Má ze své země spoustu zážitků, ale co se týká módy a extravagance, kdy jsou modelky odhalené, to v Íránu není. Moc se na tuhle přehlídku těšila a já to miluju, extravagance je můj styl,“ prozradil Jan Šimša pro Super.cz s tím, že do Íránu v minulosti vycestoval za několika plastickými zákroky.

„Fungujeme tak, že jsem každé tři týdny létal to Íránu na několik týdnů a pak zase zpátky. Teď je tady se mnou, a asi už zůstane,“ svěřil se Honza, který má před sebou spoustu změn, nejen těch fyzických.

"Budu se stěhovat na jiný kontinent, plánuju další změny se svým tělem, a ani nevím, co dřív bych zmínil. Ale myslím si, že budete překvapení,“ dodal. ■