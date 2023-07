Veronica Biasiol má za sebou další kariérní posun: Partnerka Bára přiznala překvapení i velkou nervozitu

Veronica Biasiol a Bára Mlejnková jsou ve Varech za prací i zábavou Super.cz

„V této roli se cítím docela příjemně, ona to nebyla úplně složitá úloha, uváděla jsem hosty. Byla to pro mě čest a nová zkušenost. Docela mě to bavilo a byl to fajn adrenalin. Nabídku jsem dostala chvíli před festivalem,“ svěřila se Veronica pro Super.cz s tím, že nějakou velkou nervozitu nepociťovala.

Za to Bára byla nervózní i za svou partnerku. „Byla jsem asi nervóznější než Verča. A myslím, že byla i víc nervózní ze mě než z toho vstupu. Ale hned ten první byl na jedničku. Byla jsem pyšná a překvapená, jak dobře to zandala, já bych byla celá rozklepaná,“ prozradila účastnice Survivoru, která se také věnuje pokeru. Známé karlovarské kasino, kde slavné osobnosti protočily spousty peněz, ale nenavštívila.

„Já už poslední dobou moc nehraju, kor tady v Čechách. Tím, že v kasinu pracuji hodně interně, tak mě to ve volnu neláká. Vary jsme pojaly jako výlet a dovolenou, tak při těchto příležitostech zrovna negemblim, jak bych řekla. Nerada bych se potom dostala do nepříjemné situace. Myslím, že kdyby mě tady Verča tahala v 6 ráno z kasina, tak se jí bude blbě moderovat. Neriskovala jsem to,“ dodala Bára Mlejnková s úsměvem. ■