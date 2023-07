Kateřina Průšová ve Varech dráždila v červených šatech, které odhalily její tělo! Vnady vměstnala do pidi topu Super.cz

Tématem párty byla láska. "Nejsem zvyklá do společnosti nosit červenou, toužila jsem po ní. Vlastně mám asi červené šaty vůbec poprvé. Návrhářka Andrejka, která má svoji značku Anamé, mi vyhověla a ušila šaty na míru, cítím se skvěle, " řekla Super.cz.

Kateřina v modelu ukázala svoji dokonalou postavu, a to letos oslaví 40. narozeniny. "Začala jsem cvičit, formovat postavu před létem. Myslím, že jsem si je mohla dovolit. Cítím se dobře. Je to ženské, není to vulgární, k nám ženám to patří," usmála se Kateřina, která si večer užila s kolegou Petrem Svobodou, se kterým do Varů přijela. ■