Jednoho účesu David Beckham lituje. Měl ho i na setkání s Mandelou. Uhodnete, který to byl?

David s manželkou Victorií. V experimentování s účesy je bývalý fotbalista už daleko opatrnější než dřív. Profimedia.cz

David se pro deník The Sun rozpovídal o účesu z roku 2003, kdy si během dovolené ve Francii na hlavě nechal udělat copánky. „Byli jsme tam s rodinou a jednou z Victoriiných kamarádek, která je kadeřnicí. Zeptal jsem se, jestli by mohla něco udělat s mými vlasy, a ona se zeptala, jestli chci cornrows. Řekl jsem, že jo, ale že nevím, co to je. Bolelo to, když je dělala, ale líbilo se mi to,“ nechal se slyšet Beckham.

„Lidé se mě ptají, jestli lituji svých účesů, žádného z nich nelituji, jen trochu těch copánků. Nechal jsem si je udělat v sobotu a v pondělí jsem odlétal s anglickým týmem na zápas do Jihoafrické republiky. Setkali jsme se i s Nelsonem Mandelou. A fotka s ním a s mými copánky na hlavě... To je jediné, čeho lituji,“ dodal slavný fotbalista s tím, že to prostě nebylo vhodné. ■