Setkání v červenci: Tomáš Holý si svou filmovou maminku mohl vybrat sám. Její partner už mu ale neprošel

Daniela Kolářová a Oldřich Kaiser ve filmu Setkání v červenci Foto: Národní filmový archiv, Televize Seznam

Příběh, který vypráví o milostném vzplanutí mezi středoškolákem Jakubem Hejnou (Oldřich Kaiser) a jeho učitelkou Klárou Fišerovou (Daniela Kolářová), je zasazen do prostředí zámku Roztěž u Kutné Hory. Student Jakub sem přijíždí na letní jazykový pobyt, aby se na něm připravil na reparát z angličtiny a je z toho pochopitelně otrávený.

Jeho rozmrzelost je pak ještě větší, když zjistí, že mezi lektory je i učitelka Klára, která ho nechala na konci roku propadnout. Rozvedená učitelka s sebou má pětiletého syna Davida (Tomáš Holý), a Jakub tak naplánuje brilantní pomstu. V tu chvíli netuší, že Kláře začne lépe rozumět právě díky Davidovi, s nímž se rychle spřátelí, a k mladé rozvedené ženě získá postupně sympatie, jež nakonec přerostou v lásku.

Holý měl při natáčení slovo

Osud Daniely Kolářové měl v rukou dětský herec Tomáš Holý, který byl tehdy na vrcholu slávy. Filmaři dost často dali na jeho názor a nejinak tomu bylo v případě režiséra Karla Kachyni, který mu řekl, že si svou filmovou maminku může vybrat sám. Z pěti hereček se Holý rozhodl právě pro Danielu Kolářovou.

Holý měl ještě další přání. Chtěl, aby partnera, do kterého se maminka zamiluje, hrál František Němec, se kterým se skamarádil při natáčení filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku (1977). To ale Kachyňa nechtěl a obsadil do ní Oldřicha Kaisera.

Tomáš Holý hrál v tomto snímku pětiletého chlapce, ve skutečnosti mu na začátku natáčení táhlo už na devátý rok (točilo se od 1. února 1977).

Jak si znechutit houby

Když se točilo v letních měsících, v okolí rostly hojně houby. Catering připravoval každý den pochoutky z hub, které herci nebo štáb nasbírali – pokaždé na jiný způsob. Houby pak už lezly všem i ušima. Režisér později prozradil, že jich byl tak přejedený, že je několik let nemohl ani cítit.

Film se líbil i za oceánem

Setkání v červenci mělo společný rozpočet s filmem Čekání na déšť (1978). Kachyňa je oba točil souběžně. Ojedinělý postup odůvodňoval nižšími výrobními náklady a maximálním využitím prostojů mezi natáčecími dny. „Netočili jsme oba filmy tak, jak se často natáčejí televizní seriály, tedy nepřeskakovali jsme ze dne na den z jednoho filmu na druhý, ale natáčeli jsme uzavřené celky. A to umožňovalo, aby se tvůrčí štáb dostatečně soustředil na skladbu jednoho nebo druhého filmu,“ uvedl režisér.

Dobová kritika přijala film s rozpaky. Jenže Setkání v červenci získalo v roce 1979 na XVII. mezinárodním filmovém festivalu v Panamě Cenu za nejlepší celovečerní film, což bylo velkým překvapením pro české recenzenty. Cenu za nejlepší herecký výkon udělila porota také Tomáši Holému. ■