Jaroslav Dušek na filmovém festivalu i s šarmantní manželkou: Promluvil o jejich vztahu, který trvá téměř 40 let

Herec Jaroslav Dušek si užívá filmový festival i s manželkou Ivetou Super.cz

„Manželka má projekci filmu Bod obnovy, ve kterém hraje. Někde se tady pohybuje, má své párty, tiskové konference a červený koberec. Já se podívám večer na film, ve kterém hraje, protože jsem ho ještě neviděl. Na červený koberec spolu ale nepůjdeme, jdou po něm pouze tvůrci filmu. Já bych asi po červeném koberci moc nešel, ono to není moc pro mě,“ svěřil se Jaroslav Dušek pro Super.cz na tiskové konferenci k filmu Dvě slova jako klíč, ve kterém hraje bezdomovce, jež se „na chvíli promění v mystickou bytost.“

Jaroslav a Iveta Duškovi tvoří pár už 37 let, a tak patří mezi jeden z nejstabilnějších párů českého showbyznysu. Jaký je dle známého herce recept na spokojené manželství? „Já to mám tak dané, myslím si, že to stojí přes všechny možný zážitky rozmanitého typu za to. Ta žena je fakt dobrá,“ řekl herec, který má s Ivetou syna a dceru, kteří se vydali uměleckým směrem. Zda to tak bude i u sedmi vnoučat, je zatím otázkou.

„U vnoučat nevím, doufám, že se tím nijak nezabývají. Ale obě děti, syn i dcera hrají divadlo. Za chvíli za nimi i vnoučaty s manželkou odjedeme a budeme spolu všichni trávit požehnaný čas,“ dodal oblíbený herec. ■