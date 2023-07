Pět let od utajené svatby: Tereza Kostková s manželem brzy oslaví první půlkulaté výročí

Tereza Kostková brzy oslaví pět let od svatby s Jakubem Nvotou. Super.cz

Už to bude pět let, co se oblíbená herečka a moderátorka Tereza Kostková (47) provdala za divadelního režiséra Jakuba Nvotu. Svatbu se jim tehdy podařilo utajit. První půlkulaté výročí ale herečka neplánuje slavit nijak velkolepě a má k tomu jasný důvod.

„Já nepotřebuji, aby hezké věci byly zvenku velkolepě vyjadřované. Já jsem spíš ráda, že jsou,“ svěřila se se smíchem Super.cz. Herečka tak nepatří k těm ženám, které by měly takové datum zvýrazněné v kalendáři a očekávaly něco speciálního. „Já to nemusím mít zaznamenáno. Já si to datum pamatuji, až tak dlouho to není a až tak stará nejsem,“ smála se.

Pozornost lidí letos vyvolal i fakt, že její syn Tonda se na jedné divadelní premiéře objevil poprvé v dámské společnosti. Prasklo tak, že má první vážný vztah. Jak to Tereza jako pyšná maminka bere? „Tuto krásnou věc bych si dovolila našim mladým nechat. Myslím, že to poslední, co potřebují, je mít u toho média, a také aby o tom matka do těch médií něco vykládala.“

My jsme si s Terezou Kostkovou povídali po představení Za dveřmi kanceláří, se kterým herečka s ostatními kolegy odstartovala Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Diváci si tak mohou i přes léto užít divadla do sytosti. Když Tereza slezla z jeviště, byla velmi dojatá. Čekala na ni totiž její fanynka s krásným dárkem, namalovaným obrazem. „Já jsem měla pozvanou svou mladou přítelkyni Evu Marii Spekhorstovou, která ovládá 48 jazyků, a nevěděla jsem, že i takhle krásně maluje,“ dodala Tereza Kostková během rozhovoru. ■