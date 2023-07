Dohromady jim je 151 let: Angelo a Angela z Ricchi e Poveri ve Varech. Byli jsme zasnoubení, prozradili Super.cz

Na to, že dohromady už jim je 151 let, jsou neuvěřitelně svěží a plní energie, jak dokázali i na dvouhodinovém vystoupení v rámci večírku na Mlýnské kolonádě. "Nabíjí nás publikum. To je ten pravý elixír mládí," svěřili Super.cz ještě před koncertem, kde vystřihli svoje nejslavnější písně. A to jsou vlastně všechny.

Oba stále pravidelně koncertují, do Karlových Varů přiletěli rovnou z Estonska. Sice se na chvíli zastaví doma v Itálii, ale čekají je koncerty v Kazachstánu, mongolském Ulanbátaru a poté pro německou televizi.

Angela potkala Angela už ve svých patnácti letech a přiznala, že jako kolegové si sedli mnohem lépe, než když to spolu zkoušeli jako partneři. "Byli jsme dokonce zasnoubení. Naštěstí ke svatbě nikdy nedošlo," prozradila mj. v našem rozhovoru. ■