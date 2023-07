Zpěvačka a herečka z filmu Na nože opět provokuje. Poté, co ji svlékli na plese, ukázala ňadro přímo na pódiu

Janelle Monáe se nestydí. Profimedia.cz

O Janelle Monáe by se dalo říct, že je jak z divokých vajec. Svůj život žije nespoutaně a díky svému talentu slaví úspěchy hned na několika frontách. Dcera domovnice a popeláře vystudovala hudební konzervatoř a první nominaci na cenu Grammy získala už v roce 2007. Od té doby byla nominována ještě několikrát, sošku si ovšem zatím neodnesla. Výrazně už se ovšem prosadila i jako herečka, například ve filmech Moonlight, Skrytá čísla nebo Na nože: Glass Onion. Co se týče jejího soukromí, nazývá Janelle sama sebe jako pansexuálku, což znamená, že miluje lidi bez ohledu na jejich pohlaví.

Před časem umělkyně vzbudila rozruch na letošním MET Gala, kde z ní postupně sundávali kousky oblečení. Nebyla to ovšem jediná příležitost, kdy by se Janelle ráda svlékla. V červnu například zapózovala nahoře bez pro časopis Rolling Stone a uvedla, že se „cítí mnohem šťastnější, když jsou její prsa venku a může volně pobíhat.“ A teď svou radost z nahoty předvedla i na vystoupení během festivalu Essence v New Orleans. Svůj výstup započala v bikinách, šortkách a čepici, najednou si však během písně zvedla pravou část svého topu a odhalila tak celé ňadro, které bylo polepené nálepkou ve tvaru květiny. Trochu tak připomínala Janet Jackson, která své ňadro ukázala při slavném vystoupení o poločasové přestávce Super Bowlu v roce 2004. Tehdy to prý ovšem bylo nedopatřením. ■