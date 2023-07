Královna krásy Justýna Zedníková předvedla přírodní čtyřky bez podprsenky v dechberoucím dekoltu. Odhalila i rozkrok

Justýna Zedníková na karlovarském filmovém festivalu Super.cz

Pro šaty na karlovarský filmový festival si jela až do Brna, ale stálo to za to. Panující královna krásy Justýna Zedníková (20) své přírodní čtyřky předvedla v róbě od Michaela Knota v dechberoucím dekoltu a odhalila i rozkrok.