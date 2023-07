Tereza Černochová po letech opět nahá: Svá ňadra schovala zpěvačka v novém klipu jen za květy Super.cz

Je to čtrnáct let, co se Tereza Černochová (39) rozhodla upoutat na své turné nahá. Tehdy se nechala vyfotit jako anatomický model krávy, jež se dá rozporcovat na kližku, kýtu, ořech či plec. Letos se rozhodla nahotou dráždit znovu.